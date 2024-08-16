10 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе The New York Sale за 3800 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

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