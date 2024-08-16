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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1917 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1917 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,580,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (304)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе The New York Sale за 3800 USD. Торги состоялись 11 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10400 RUB
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1917 ВС на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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