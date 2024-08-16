Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,580,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (304)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе The New York Sale за 3800 USD. Торги состоялись 11 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (37)
- BAC (1)
- Baldwin's (1)
- Bid & Grow Auctions (1)
- Busso Peus (1)
- Coins.ee (8)
- DNW (1)
- Felzmann (4)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (5)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (10)
- Höhn (1)
- Katz (14)
- Künker (15)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (2)
- Monnaies d'Antan (1)
- MS67 (12)
- MUNZE (6)
- New York Sale (6)
- Niemczyk (2)
- Nihon (2)
- Numimarket (3)
- Numis.be (1)
- Numisbalt (16)
- Numisor (1)
- Rare Coins (17)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (8)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (3)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Status International (2)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (1)
- WCN (9)
- Wójcicki (2)
- Александр (24)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (13)
- Имперская монета (20)
- Монеты и Медали (15)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (8)
- Русское Наследие (10)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск