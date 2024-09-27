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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1917 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
20 копеек 1917 ВС
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
15 копеек 1917 ВС
Средняя цена 270 $
Продажи
0 541
Аверс
Реверс
10 копеек 1917 ВС
Средняя цена 290 $
Продажи
0 304

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
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