Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 14,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (543)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе AURORA за 480000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 20 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 12 июня 2024
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Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 3 июня 2024
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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