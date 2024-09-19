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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1917 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1917 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 14,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (543)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе AURORA за 480000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1917 ВС на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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