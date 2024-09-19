15 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе AURORA за 480000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность PROOF (14) UNC (394) AU (47) XF (57) VF (4) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS67 (15) MS66 (59) MS65 (98) MS64 (77) MS63 (20) MS62 (30) MS61 (8) MS60 (3) AU58 (7) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (1) PF66 (3) PF65 (7) PF62 (1) DETAILS (15) CAMEO (2) + (1) Сервис NGC (255) ННР (21) PCGS (16) RNGA (7) CGC (3)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

Attica Auctions (1)

AURORA (45)

BAC (59)

Baldwin's (1)

Coins.ee (20)

COINSNET (1)

DNW (1)

Felzmann (1)

GGN (1)

GINZA (2)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (6)

Heritage (11)

Hess Divo (1)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Jean ELSEN (1)

Karamitsos (1)

Katz (25)

Kroha (1)

Künker (22)

Macho & Chlapovič (2)

MARCINIAK (2)

MDC Monaco (1)

MS67 (26)

MUNZE (10)

Münzen Gut-Lynt (1)

New York Sale (11)

Niemczyk (3)

Nihon (2)

Numimarket (3)

Numisbalt (15)

Numisor (1)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (24)

Rauch (9)

RedSquare (1)

Russiancoin (11)

Rzeszowski DA (4)

SINCONA (4)

Stack's (7)

Teutoburger (2)

Universum Coins GmbH (1)

VL Nummus (1)

WAG (7)

WCN (13)

Wójcicki (1)

Александр (80)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (16)

Имперская монета (30)

Монеты и Медали (10)

НИКО (4)

Русский Нумизматический Дом (13)

Русское Наследие (19)