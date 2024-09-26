Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 3,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1917
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31353 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (20)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (2)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (3)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- Katz (7)
- Künker (10)
- Macho & Chlapovič (1)
- MS67 (4)
- MUNZE (3)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (3)
- Nihon (1)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (16)
- Rauch (2)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (6)
- Stack's (3)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- WCN (3)
- Александр (37)
- Империя (9)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (3)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (2)
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 176677 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск