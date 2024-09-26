20 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31353 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность PROOF (11) UNC (103) AU (22) XF (26) VF (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS67 (4) MS66 (7) MS65 (15) MS64 (15) MS63 (16) MS62 (13) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) VF20 (1) PF66 (2) PF65 (1) PF64 (2) PF63 (2) PF62 (1) DETAILS (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (44) ННР (14) PCGS (6) CGC (1) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (20)

Coins.ee (4)

COINSNET (2)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (3)

Hess Divo (1)

Höhn (1)

Katz (7)

Künker (10)

Macho & Chlapovič (1)

MS67 (4)

MUNZE (3)

New York Sale (3)

Niemczyk (3)

Nihon (1)

Numimarket (4)

Numisbalt (2)

Rare Coins (16)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Russiancoin (2)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (6)

Stack's (3)

Teutoburger (1)

WAG (1)

WCN (3)

Александр (37)

Империя (9)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (2)