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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1917 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1917 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1917 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 3,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1917 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31353 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
1091 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
1877 $
Цена в валюте аукциона 176677 RUB
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 20 копеек 1917 ВС на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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