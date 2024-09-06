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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1917 года (Россия, Николай II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,15 - 32,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1917
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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Где продать?

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