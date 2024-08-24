Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,500,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25002 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Где продать?
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