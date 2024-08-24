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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,500,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25002 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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