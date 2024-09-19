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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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