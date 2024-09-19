Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (12)
- Baldwin's (1)
- Chaponnière & Hess-Divo (5)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (3)
- Heritage (1)
- Katz (9)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (10)
- MUNZE (6)
- New York Sale (2)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (15)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (10)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- WAG (2)
- Александр (25)
- Денга1700 (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (10)
- Монеты и Медали (5)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск