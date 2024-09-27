10 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2800 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.

Сохранность PROOF (3) UNC (7) XF (1) VF (4) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS64 (1) MS63 (2) VF35 (1) VF20 (1) PF66 (1) PF65 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (2) NGC (4) PCGS (2)