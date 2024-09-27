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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1897 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1897 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2800 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 346 EUR
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе MS67 - February 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе AURORA - August 23, 2017
Продавец AURORA
Дата 23 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность F
Цена
Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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