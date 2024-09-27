Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1410 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 2800 USD. Торги состоялись 14 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 346 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?
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