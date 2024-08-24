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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе AURORA за 240000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7544 RUB
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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