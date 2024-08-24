Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (193)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе AURORA за 240000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
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Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
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Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 31 марта 2024
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Дата 16 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 6 января 2024
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