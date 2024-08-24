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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1906 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1906 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1906 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,666,675

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1906 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 38500 RUB
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66+ BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF65 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе MS67 - December 2, 2020
Продавец MS67
Дата 2 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 3 копейки 1906 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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