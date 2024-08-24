Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1906 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,666,675
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1906 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 38500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62 RB ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66+ BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF65 RB RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 2 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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