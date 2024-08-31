Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 4,000,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе AURORA за 440000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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