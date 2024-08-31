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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 4,000,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе AURORA за 440000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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