5 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе AURORA за 440000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2023.

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