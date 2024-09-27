Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 23,333,343

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (16)
  • Coins.ee (5)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (1)
  • Katz (6)
  • Künker (3)
  • MS67 (6)
  • MUNZE (5)
  • New York Sale (3)
  • Numisbalt (2)
  • Numisor (1)
  • Rare Coins (14)
  • RedSquare (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (25)
  • SINCONA (4)
  • Stephen Album (1)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (1)
  • Александр (16)
  • Денга1700 (6)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (17)
  • Монеты и Медали (3)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (9)
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 15 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1906 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск