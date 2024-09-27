Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 23,333,343
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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