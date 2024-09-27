15 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность PROOF (16) UNC (67) AU (15) XF (22) VF (6) Нет оценки (28) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (6) MS65 (8) MS64 (5) MS63 (23) MS62 (8) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (2) PF67 (1) PF66 (2) PF65 (3) PF64 (2) PF63 (1) PF61 (2) DETAILS (2) CAMEO (4) ULTRA CAMEO (1) Сервис ННР (22) PCGS (9) RNGA (2) NGC (26) CGC (1)

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