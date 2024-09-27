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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1906 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1906 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1906 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1906 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1637 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
3361 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия 50 копеек 1906 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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