Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1906 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1906 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1637 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
3361 $
Цена в валюте аукциона 300000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF40 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 копеек 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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