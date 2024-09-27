50 копеек 1906 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1906 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1637 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (19) UNC (7) AU (7) XF (8) VF (13) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS61 (4) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (1) VF20 (2) PF66 (4) PF65 (2) PF64 (3) PF63 (2) PF62 (3) DETAILS (2) CAMEO (4) Сервис ННР (4) NGC (12) PCGS (3)

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