Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1906 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1906 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность PF62 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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