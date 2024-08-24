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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1906 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 копейка 1906 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 копейка 1906 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1906 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 982 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность PF62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PF62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PF63
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 копейка 1906 СПБ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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