Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1906 года (АР) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 рублей
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1906 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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