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10 рублей 1906 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 рублей 1906 года (АР) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 рублей 1906 года (АР) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1906 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1906 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF65 RNGA
Цена
******
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Где продать?

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