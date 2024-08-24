10 рублей 1906 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1906 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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