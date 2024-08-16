Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1906
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
618 $
Цена в валюте аукциона 58000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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