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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1906 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1906 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1906
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1906 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
618 $
Цена в валюте аукциона 58000 RUB
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1906 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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