Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1912 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,050,008
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1912 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе AURORA за 220000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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