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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1909 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,250,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 87 EUR
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1909 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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