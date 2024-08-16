Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1909 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,250,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1909 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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