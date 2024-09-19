Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1897 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,990,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (3)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (2)
  • RedSquare (3)
  • Russiancoin (16)
  • SINCONA (2)
  • WAG (2)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1897 СПБ на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1897 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск