Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1897 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,990,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1897 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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