Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,760,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1896
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (1)
- Heritage (1)
- Katz (10)
- Monnaies d'Antan (1)
- MS67 (4)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (6)
- RedSquare (6)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (20)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Александр (12)
- Денга1700 (3)
- Империя (12)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск