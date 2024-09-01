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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1896 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1896 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,760,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1896 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1896 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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