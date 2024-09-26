Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1905 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1905 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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