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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1905 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1905 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1905 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1905 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1905 СПБ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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