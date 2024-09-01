Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1902 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 61430 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RD RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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