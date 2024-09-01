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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1902 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1902 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1902 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1902 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1627 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 61430 RUB
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Heritage - September 23, 2021
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Heritage - September 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Stack's - June 25, 2021
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RD RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1902 СПБ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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