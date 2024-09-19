Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1900 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1900
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Bertolami (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (9)
  • SINCONA (1)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (6)
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF63 RB
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1900 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1900 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск