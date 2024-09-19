Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1900 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1900
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1900 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Bertolami (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- MS67 (1)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (4)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (9)
- SINCONA (1)
- Александр (5)
- Денга1700 (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (6)
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск