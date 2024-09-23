3 копейки 1903 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе MS67 за 480000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность PROOF (21) UNC (29) AU (22) XF (7) VF (3) F (1) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (4) MS64 (11) MS63 (7) MS62 (3) AU58 (7) VF25 (2) PF66 (3) PF65 (7) PF64 (3) PF63 (2) PF62 (3) RD (2) RB (12) BN (27) Сервис NGC (37) ННР (3) RNGA (1) PCGS (5)

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