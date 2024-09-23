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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1903 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1903 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1903 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,400,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе MS67 за 480000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1903 СПБ на аукционе MS67 - May 17, 2023
Продавец MS67
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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