Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1903 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,400,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе MS67 за 480000 RUB. Торги состоялись 17 мая 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 RB ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
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