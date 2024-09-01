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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 10,000,014

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе MS67 за 380000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 66000 RUB
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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