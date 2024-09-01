Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 10,000,014
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе MS67 за 380000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 66000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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