5 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе MS67 за 575000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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