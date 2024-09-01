Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 9,000,005
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе MS67 за 575000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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