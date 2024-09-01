Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1903 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1903 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 9,000,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1903
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1903 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе MS67 за 575000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (2)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (18)
  • Künker (1)
  • MS67 (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • MUNZE (5)
  • Niemczyk (6)
  • Numisbalt (9)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (10)
  • Rzeszowski DA (3)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (18)
  • Восточно-европейский (1)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (2)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (22)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1903 СПБ АР на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1903 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск