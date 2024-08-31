Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1903 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,400,010
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1903
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (240)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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