1 копейка 1903 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1903 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе AURORA за 145000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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