Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1896 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1896 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
5019 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 36001 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS65+ NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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