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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1896 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1896 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1896 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1896
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1896 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
5019 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 36001 RUB
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS65+ NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе MS67 - February 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - May 26, 2016
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Александр - May 26, 2016
Продавец Александр
Дата 26 мая 2016
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1896 СПБ АГ на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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