15 копеек 1896 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1896 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5250 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность PROOF (5) UNC (5) AU (6) XF (6) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS62 (1) AU58 (2) VF35 (1) PF66 (1) + (1) Сервис NGC (4) PCGS (1)

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