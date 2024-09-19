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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1905 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 24,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1905
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1905 СПБ АР на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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