15 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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