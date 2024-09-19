Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1905 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 24,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1905
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1905 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- BAC (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Katz (6)
- Künker (1)
- MS67 (4)
- MUNZE (1)
- Numis.be (2)
- Numisbalt (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (17)
- SINCONA (4)
- Tauler & Fau (1)
- Александр (10)
- Денга1700 (5)
- Знак (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск