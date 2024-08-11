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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1902 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 28,666,673

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1902
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 29882 RUB
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1902 СПБ АР на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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