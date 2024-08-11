Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1902 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 28,666,673
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1902
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1902 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 29882 RUB
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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