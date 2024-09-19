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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1897 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1897 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 2,660,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 750000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS63
Цена
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Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1897 СПБ АГ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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