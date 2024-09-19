Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1897 года СПБ АГ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 2,660,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1897
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1897 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе MS67 за 750000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS63
Цена
******
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Для продажи 15 копеек 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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