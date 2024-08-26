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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1912 года СПБ ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1912 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1912 года СПБ ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1912
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1912 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
10180 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
1602 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе MS67 - April 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Rare Coins - October 5, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1912 СПБ ВС на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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