Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1912 года СПБ ВС (Россия, Николай II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1912
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1912 года со знаком СПБ ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MS67 за 700000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Katz (1)
- Künker (2)
- MS67 (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (2)
- Schulman (1)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
1602 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 24 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск