Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 21,666,677
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1909
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
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Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
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Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
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Дата 19 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
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