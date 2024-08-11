15 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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