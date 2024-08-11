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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1909 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1909 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 21,666,677

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1909
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1909 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1009 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 15 копеек 1909 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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