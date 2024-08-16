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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1915 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1915 (ВС)
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 873
Аверс
Реверс
20 копеек 1915 ВС
Средняя цена 35 $
Продажи
1 731
Аверс
Реверс
15 копеек 1915 ВС
Средняя цена 40 $
Продажи
0 580
Аверс
Реверс
10 копеек 1915 ВС
Средняя цена 40 $
Продажи
0 604
Аверс
Реверс
5 копеек 1915 ВС
Средняя цена 100 $
Продажи
0 284

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1915
Средняя цена 50 $
Продажи
0 540
Аверс
Реверс
2 копейки 1915
Средняя цена 45 $
Продажи
0 471
Аверс
Реверс
1 копейка 1915
Средняя цена 30 $
Продажи
2 583
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1915
Средняя цена 60 $
Продажи
0 185
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1915
Средняя цена 440 $
Продажи
0 91

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1915 Пробные Железо
Средняя цена
Продажи
0 0
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