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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1915 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1915 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1915 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1915 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2609 проданному на аукционе Numisbalt за 1750 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 RD ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS66 RD RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 RD RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Stack's - October 21, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1915 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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