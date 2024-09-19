Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1915 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1915 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2609 проданному на аукционе Numisbalt за 1750 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Katz (5)
- Künker (4)
- La Galerie Numismatique (1)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (7)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (3)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (17)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (3)
- SINCONA (2)
- Stack's (2)
- Александр (9)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск