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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1915 года ВС (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1915 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1915 года ВС - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (284)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1915 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Spink UK за 1800 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1915 ВС на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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