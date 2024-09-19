5 копеек 1915 года ВС (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1915 года со знаком ВС. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Spink UK за 1800 GBP. Торги состоялись 26 марта 2019.

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