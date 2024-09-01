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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1915 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1915 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1915 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,833,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (540)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1915 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24999 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 RB CPRC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1915 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1915 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
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Россия 3 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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