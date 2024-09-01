Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1915 года (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,833,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (540)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1915 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24999 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 RB CPRC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5250 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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