Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1915 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1915
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (186)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1915 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
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