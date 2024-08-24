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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1915 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1915 года - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1915 года - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1915
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (186)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1915 года. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1861 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1915 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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