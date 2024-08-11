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1894
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Монеты России 1894 года
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Золотые монеты
10 рублей 1894 (АГ)
Средняя цена
7200 $
Продажи
1
566
5 рублей 1894 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена
3300 $
Продажи
1
161
Пробные монеты
1 рубль 1894 (АГ) Большая голова
Средняя цена
—
Продажи
0
3
1 рубль 1894 (АГ) Малая голова
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
345
50 копеек 1894 (АГ)
Средняя цена
590 $
Продажи
1
739
25 копеек 1894 (АГ)
Средняя цена
850 $
Продажи
0
622
10 копеек 1894 СПБ АГ
Средняя цена
300 $
Продажи
0
124
Медные монеты (Александр III)
3 копейки 1894 СПБ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
33
2 копейки 1894 СПБ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
62
1 копейка 1894 СПБ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
77
1/2 копейки 1894 СПБ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
76
Медные монеты (Николай II)
1/2 копейки 1894 СПБ
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
24
1/4 копейки 1894 СПБ
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
42
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Зактрыть
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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