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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1894 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1894 (АГ)
Средняя цена 7200 $
Продажи
1 566
Аверс
Реверс
5 рублей 1894 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 161

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1894 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1894 (АГ) Малая голова
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 345
Аверс
Реверс
50 копеек 1894 (АГ)
Средняя цена 590 $
Продажи
1 739
Аверс
Реверс
25 копеек 1894 (АГ)
Средняя цена 850 $
Продажи
0 622
Аверс
Реверс
10 копеек 1894 СПБ АГ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 124

Медные монеты (Александр III)

Аверс
Реверс
3 копейки 1894 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
2 копейки 1894 СПБ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 копейка 1894 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1894 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 76

Медные монеты (Николай II)

Аверс
Реверс
1/2 копейки 1894 СПБ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1894 СПБ
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 42
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