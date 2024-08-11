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5 рублей 1894 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1894 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1894 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 598,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1894 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22235 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4824 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4703 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1894 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1894 "Портрет с короткой бородой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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