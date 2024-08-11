Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1894 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 598,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1894
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1894 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22235 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4824 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
4703 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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