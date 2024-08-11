5 рублей 1894 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1894 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22235 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

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