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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Александра III (1881-1894)

Всего добавлено монет: 222

Период чеканки Александра III
Каталог монет Александр III 1881-1894
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Монеты Александра III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1883 ЛШ "В память коронации Императора Александра III"
 Серебро $500 $3,800 2 2296Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
 Золото $1,300 - 2 1468Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $1,100 $32,000 1 1004Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
50 копеек 1894 (АГ)
 Серебро $590 $30,000 1 740Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
25 копеек 1894 (АГ)
 Серебро $850 $7,400 0 622Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1890 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
 Золото $1,800 - 4 888Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $940 $36,000 0 671Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1892 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $900 $21,000 2 958Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
10 рублей 1894 (АГ)
 Золото $7,200 - 1 567Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с длинной бородой"
 Золото $1,800 - 4 733Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $2,300 $33,000 0 339Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1887 (АГ) "Портрет с длинной бородой"
 Золото $1,600 - 2 425Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $1,400 $22,000 0 345Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова"
 Серебро $4,100 $6,800 0 167Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 копеек 1890 СПБ АГ
 Серебро $50 $1,600 1 384Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
3 копейки 1883 СПБ
 Медь $180 $3,600 0 97Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $1,100 - 0 218Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
50 копеек 1893 (АГ)
 Серебро $1,500 - 0 167Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи
 Золото $1,500 - 2 343Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1/4 копейки 1885 СПБ
 Медь $200 - 0 124Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой"
 Золото $1,500 $39,000 1 359Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
25 копеек 1890 (АГ)
 Серебро $1,400 $11,000 1 81Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
25 копеек 1887 (АГ)
 Серебро $750 $8,500 0 163Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1/2 копейки 1893 СПБ
 Медь $55 $2,000 0 146Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
 Золото $2,100 $29,000 1 318Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова"
 Серебро $1,700 $17,000 1 463Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова"
 Серебро $20,000 $45,000 0 47Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
20 копеек 1883 СПБ АГ
 Серебро $370 $3,300 0 60Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1885 СПБ АГ
 Серебро $730 $29,000 0 283Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 копейка 1883 СПБ
 Медь $210 $1,800 1 51Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
50 копеек 1891 (АГ)
 Серебро $3,200 - 0 63Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
25 копеек 1893 (АГ)
 Серебро $650 $9,500 1 261Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
20 копеек 1887 СПБ АГ
 Серебро $130 $6,200 0 58Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
 Золото $2,300 $29,000 1 149Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
50 копеек 1892 (АГ)
 Серебро $1,700 $18,000 0 20Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
20 копеек 1891 СПБ АГ
 Серебро $110 $1,100 0 158Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 рубль 1883 СПБ ДС
 Серебро $1,900 $20,000 0 157Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 копеек 1884 СПБ АГ
 Серебро $65 $80 1 322Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1/4 копейки 1892 СПБ
 Медь $120 $690 0 304Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1/2 копейки 1892 СПБ
 Медь $30 $3,000 0 115Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1884 СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости
 Золото $1,900 - 0 125Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
20 копеек 1889 СПБ АГ
 Серебро $250 $1,100 0 81Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 копеек 1882 СПБ НФ
 Серебро $80 - 1 281Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
50 копеек 1886 (АГ)
 Серебро $2,900 $15,000 0 94Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
20 копеек 1888 СПБ АГ
 Серебро $190 - 0 65Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 копеек 1886 СПБ АГ
 Серебро $65 $1,200 0 170Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
20 копеек 1882 СПБ НФ
 Серебро $95 $3,000 0 104Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток"
 Серебро $370 - 0 88Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 копеек 1888 СПБ АГ
 Серебро $100 - 0 297Coin photo Coin photo
Россия, Александр III
5 рублей 1885 СПБ АГ
 Золото $2,500 - 0 211
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