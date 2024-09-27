Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Александра III (1881-1894)
Всего добавлено монет: 222
Каталог монет Александр III 1881-1894
Памятные
Аффинажные слитки
Монеты Александра III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $500 $3,800 2 2296
Россия, Александр III
1 рубль 1883 ЛШ "В память коронации Императора Александра III"
Золото $1,300 - 2 1468
Россия, Александр III
5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
Серебро $1,100 $32,000 1 1004
Россия, Александр III
1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова"
Серебро $590 $30,000 1 740
Россия, Александр III
50 копеек 1894 (АГ)
Серебро $850 $7,400 0 622
Россия, Александр III
25 копеек 1894 (АГ)
Золото $1,800 - 4 888
Россия, Александр III
5 рублей 1890 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
Серебро $940 $36,000 0 671
Россия, Александр III
1 рубль 1891 (АГ) "Малая голова"
Серебро $900 $21,000 2 958
Россия, Александр III
1 рубль 1892 (АГ) "Малая голова"
Золото $7,200 - 1 567
Россия, Александр III
10 рублей 1894 (АГ)
Золото $1,800 - 4 733
Россия, Александр III
5 рублей 1888 (АГ) "Портрет с длинной бородой"
Серебро $2,300 $33,000 0 339
Россия, Александр III
1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова"
Золото $1,600 - 2 425
Россия, Александр III
5 рублей 1887 (АГ) "Портрет с длинной бородой"
Серебро $1,400 $22,000 0 345
Россия, Александр III
1 рубль 1894 (АГ) "Малая голова"
Серебро $4,100 $6,800 0 167
Россия, Александр III
1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова"
Серебро $50 $1,600 1 384
Россия, Александр III
5 копеек 1890 СПБ АГ
Медь $180 $3,600 0 97
Россия, Александр III
3 копейки 1883 СПБ
Серебро $1,100 - 0 218
Россия, Александр III
1 рубль 1890 (АГ) "Малая голова"
Серебро $1,500 - 0 167
Россия, Александр III
50 копеек 1893 (АГ)
Золото $1,500 - 2 343
Россия, Александр III
5 рублей 1889 (АГ) "Портрет с короткой бородой". "А.Г." в обрезе шеи
Медь $200 - 0 124
Россия, Александр III
1/4 копейки 1885 СПБ
Золото $1,500 $39,000 1 359
Россия, Александр III
5 рублей 1886 (АГ) "Портрет с длинной бородой"
Серебро $1,400 $11,000 1 81
Россия, Александр III
25 копеек 1890 (АГ)
Серебро $750 $8,500 0 163
Россия, Александр III
25 копеек 1887 (АГ)
Медь $55 $2,000 0 146
Россия, Александр III
1/2 копейки 1893 СПБ
Золото $2,100 $29,000 1 318
Россия, Александр III
5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
Серебро $1,700 $17,000 1 463
Россия, Александр III
1 рубль 1886 (АГ) "Большая голова"
Серебро $20,000 $45,000 0 47
Россия, Александр III
1 рубль 1889 (АГ) "Малая голова"
Серебро $370 $3,300 0 60
Россия, Александр III
20 копеек 1883 СПБ АГ
Серебро $730 $29,000 0 283
Россия, Александр III
1 рубль 1885 СПБ АГ
Медь $210 $1,800 1 51
Россия, Александр III
1 копейка 1883 СПБ
Серебро $3,200 - 0 63
Россия, Александр III
50 копеек 1891 (АГ)
Серебро $650 $9,500 1 261
Россия, Александр III
25 копеек 1893 (АГ)
Серебро $130 $6,200 0 58
Россия, Александр III
20 копеек 1887 СПБ АГ
Золото $2,300 $29,000 1 149
Россия, Александр III
5 рублей 1891 (АГ) "Портрет с короткой бородой"
Серебро $1,700 $18,000 0 20
Россия, Александр III
50 копеек 1892 (АГ)
Серебро $110 $1,100 0 158
Россия, Александр III
20 копеек 1891 СПБ АГ
Серебро $1,900 $20,000 0 157
Россия, Александр III
1 рубль 1883 СПБ ДС
Серебро $65 $80 1 322
Россия, Александр III
5 копеек 1884 СПБ АГ
Медь $120 $690 0 304
Россия, Александр III
1/4 копейки 1892 СПБ
Медь $30 $3,000 0 115
Россия, Александр III
1/2 копейки 1892 СПБ
Золото $1,900 - 0 125
Россия, Александр III
5 рублей 1884 СПБ АГ. Орел 1885. Крест державы ближе к ости
Серебро $250 $1,100 0 81
Россия, Александр III
20 копеек 1889 СПБ АГ
Серебро $80 - 1 281
Россия, Александр III
5 копеек 1882 СПБ НФ
Серебро $2,900 $15,000 0 94
Россия, Александр III
50 копеек 1886 (АГ)
Серебро $190 - 0 65
Россия, Александр III
20 копеек 1888 СПБ АГ
Серебро $65 $1,200 0 170
Россия, Александр III
5 копеек 1886 СПБ АГ
Серебро $95 $3,000 0 104
Россия, Александр III
20 копеек 1882 СПБ НФ
Серебро $370 - 0 88
Россия, Александр III
1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток"
Серебро $100 - 0 297
Россия, Александр III
5 копеек 1888 СПБ АГ
Золото $2,500 - 0 211
Россия, Александр III
5 рублей 1885 СПБ АГ
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