3 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность PROOF (1) UNC (38) AU (14) XF (30) VF (6) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (4) MS64 (10) MS63 (7) MS62 (7) MS60 (3) AU58 (6) AU55 (2) XF45 (3) VF35 (2) VF25 (1) PF65 (1) RB (4) BN (26) Сервис ННР (6) PCGS (6) NGC (16) RNGA (1)

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