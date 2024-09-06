Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,271,667
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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