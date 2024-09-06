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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1883 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1883 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,271,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1883 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 392 EUR
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 3 копейки 1883 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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