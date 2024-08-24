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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1883 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1883 СПБ ДС
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
5 рублей 1883 СПБ АГ Орел 1859-1882. Крест державы ближе к перу
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 рубля 1883 СПБ ДС
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
3 рубля 1883 СПБ АГ
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1883 СПБ ДС
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 157
Аверс
Реверс
1 рубль 1883 СПБ АГ
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полтина 1883 СПБ ДС
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полтина 1883 СПБ АГ
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
25 копеек 1883 СПБ ДС
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
25 копеек 1883 СПБ АГ
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 копеек 1883 СПБ ДС
Средняя цена 100 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
20 копеек 1883 СПБ АГ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
15 копеек 1883 СПБ ДС
Средняя цена 290 $
Продажи
1 37
Аверс
Реверс
15 копеек 1883 СПБ АГ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 копеек 1883 СПБ ДС
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
10 копеек 1883 СПБ АГ
Средняя цена 810 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 копеек 1883 СПБ ДС
Средняя цена 500 $
Продажи
1 68
Аверс
Реверс
5 копеек 1883 СПБ АГ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 49

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1883 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
2 копейки 1883 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 копейка 1883 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1883 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1883 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 42

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1883 ЛШ В память коронации Императора Александра III
Средняя цена 500 $
Продажи
1 2294
Аверс
Реверс
1 рубль 1883 ДС В память коронации Императора Александра III Гибридный рубль. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
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