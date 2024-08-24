Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,660,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
586 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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