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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,660,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
586 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS65
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
Где купить?
Россия 15 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU50 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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