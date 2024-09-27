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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 15 копеек Александра III - Россия

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15 копеек 1881-1893

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ НФ 4,900,011 - 0 291882 СПБ НФ 1,470,007 - 0 381882 СПБ ДС - R1 0 41883 СПБ ДС 3,660,008 - 1 381883 СПБ АГ - - 0 181884 СПБ АГ 2,720,004 - 0 311885 СПБ АГ 1,420,010 - 0 171886 СПБ АГ 2,500,107 - 0 531887 СПБ АГ 3,000,004 - 0 241888 СПБ АГ - R 0 951889 СПБ АГ 2,835,062 - 0 591890 СПБ АГ 3,500,006 - 0 311891 СПБ АГ 4,710,008 - 0 761893 СПБ АГ 6,500,008 - 0 72
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