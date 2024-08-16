Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,107
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 410000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (8)
- Coins.ee (1)
- Heritage Eur (1)
- Katz (3)
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (5)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- WAG (1)
- Александр (10)
- Денга1700 (3)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск