15 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 410000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (31) AU (11) XF (6) VF (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (7) MS64 (2) MS63 (13) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (3) Сервис ННР (3) NGC (22) PCGS (2)

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