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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,107

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 410000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 15 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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