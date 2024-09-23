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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1886 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1886 (АГ)
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
5 рублей 1886 (АГ) Портрет с длинной бородой
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 358
Аверс
Реверс
5 рублей 1886 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1886 (АГ) Большая голова
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 462
Аверс
Реверс
1 рубль 1886 (АГ) Малая голова
Средняя цена 960 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 копеек 1886 (АГ)
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
25 копеек 1886 (АГ)
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 120
Аверс
Реверс
20 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
15 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
10 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
5 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 170

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 копейки 1886 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 копейка 1886 СПБ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1886 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1886 СПБ
Средняя цена 95 $
Продажи
1 175

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1886 Пробные
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1886 Пробный Портрет работы Л. Штейнмана
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1886 Пробный Портрет работы А. Грилихеса
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1886 Пробный Большая голова
Средняя цена
Продажи
0 1
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