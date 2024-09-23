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1886
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1886
Монеты России 1886 года
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Золотые монеты
10 рублей 1886 (АГ)
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
58
5 рублей 1886 (АГ) Портрет с длинной бородой
Средняя цена
1500 $
Продажи
1
358
5 рублей 1886 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пробные монеты
1 рубль 1886 (АГ) Большая голова
Средняя цена
1700 $
Продажи
1
462
1 рубль 1886 (АГ) Малая голова
Средняя цена
960 $
Продажи
0
5
50 копеек 1886 (АГ)
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
94
25 копеек 1886 (АГ)
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
120
20 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
118
15 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
53
10 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
47
5 копеек 1886 СПБ АГ
Средняя цена
65 $
Продажи
0
170
Медные монеты
2 копейки 1886 СПБ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
15
1 копейка 1886 СПБ
Средняя цена
90 $
Продажи
0
32
1/2 копейки 1886 СПБ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
37
1/4 копейки 1886 СПБ
Средняя цена
95 $
Продажи
1
175
Пробные монеты
5 рублей 1886 Пробные
Средняя цена
31000 $
Продажи
0
6
1 рубль 1886 Пробный Портрет работы Л. Штейнмана
Средняя цена
—
Продажи
0
5
1 рубль 1886 Пробный Портрет работы А. Грилихеса
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1 рубль 1886 Пробный Большая голова
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Категория
Зактрыть
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Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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