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Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы А. Грилихеса" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы А. Грилихеса". Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2711 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 8150 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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