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Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы А. Грилихеса" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы А. Грилихеса" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы А. Грилихеса" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1886 года "Портрет работы А. Грилихеса". Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2711 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 8150 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Россия 1 рубль 1886 "Портрет работы А. Грилихеса" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
8150 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 8150 Mark
Россия 1 рубль 1886 "Портрет работы А. Грилихеса" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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