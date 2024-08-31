1/4 копейки 1886 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9722 PLN. Торги состоялись 17 сентября 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (94) AU (55) XF (13) VF (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS66 (10) MS65 (10) MS64 (14) MS63 (14) MS62 (7) MS61 (1) MS60 (4) AU58 (7) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (1) PF67 (1) PF65 (1) RB (7) BN (48) Сервис NGC (33) ННР (21) PCGS (3) RNGA (2)

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