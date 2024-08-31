Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1886 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,060,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9722 PLN. Торги состоялись 17 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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