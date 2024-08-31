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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1886 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1886 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1886 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,060,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1886 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2742 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9722 PLN. Торги состоялись 17 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 1/4 копейки 1886 СПБ на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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