Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1/4 копейки Александра III - Россия
1/4 копейки 1881-1893
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1881 СПБ 200,000 R1 0 231882 СПБ 60,000 R1 0 631883 СПБ 240,000 - 0 421884 СПБ 140,000 - 0 461885 СПБ 480,000 - 0 1241886 СПБ 1,060,000 - 1 1751887 СПБ 1,000,000 - 0 1321888 СПБ 200,000 - 0 251889 СПБ 180,000 R1 0 481890 СПБ 1,006,000 R 0 1201891 СПБ 400,000 - 0 621892 СПБ 918,000 - 0 3041893 СПБ 740,000 - 0 71
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